شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: جماهير المصرى لا تقبل إلا بالفوز ولم نطمئن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على سيراميكا برباعية مقابل هدف خلال مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: مازلنا لم نطمئن على المصري حتى الآن، هدفنا أن يعود الفريق إلى الدوري وإلى المنافسة بشكل قوي.

وأضاف: جماهير المصري لا تقبل إلا بالفوز والتعادل يحزنهم، حتى ولو كنا نواجه فريق أعلى منا في الإمكانيات وهذا الأمر يسعدنا أن يعود الطموح في المكسب إلى جماهيرنا بعد الحالة الصعبة التي تسلمنا عليها الفريق.

اجمالاً قاد حسام حسن، النادي المصري، في 7 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، بواقع مباراتين في كأس مصر، و5 لقاءات بالدوري العام، نجح خلالهم العميد في حصد 5 انتصارات بينما تعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة حسام حسن 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط وحافظ المصري على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وتحت قيادة التوأم تقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.