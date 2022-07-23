شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجرى بعض التجارب لإيجاد بديل أشرف بن شرقى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعض التجارب خلال التدريبات الجماعية، لإيجاد حلولاً لتعويض المغربى أشرف بن شرقي الذى رحل عن صفوف الفريق عقب التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب الأهلى.

وقام فيريرا بالدفع ببعض اللاعبين فى مركز الجناح بدلاً من بن شرقى، ويعد يوسف أوباما وسيد نيمار أبرز المرشحان لتعويض رحيل النجم المغربى، عن صفوف القلعة البيضاء.

يدخل فريق الزمالك الليلة معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.