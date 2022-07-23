شكرا لقرائتكم خبر عن شادى ماهر يوقع لوادى دجلة 3 مواسم بعد انتهاء إعارته مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى شادى ماهر لاعب الإسماعيلى اجراءات انتقاله لصفوف نادى وادى دجلة لمدة ثلاثة مواسم قادمة بعدما نال اللاعب إعجاب مسئولى وادى دجلة والذين طالبوا بالتعاقد معه من ناديه الاصلى دكرنس.

وفى وقت سابق كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أن ناديه أخطر نادى دكرنس بانتهاء إعارة شادى ماهر لاعب الفريق وعدم حاجة الدراويش لتمديد الاعارة ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" لا نشغل بالنا بكل مايكتبه شادى ماهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اللاعب كان معاراً لنا لمدة 6 شهور من دكرنس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، وانتهت الاعارة ولسنا فى حاجة لجهوده وأبلغنا ناديه بذلك".

وتوجه شادى ماهر لاعب الإسماعيلي لمقر اتحاد الكرة للتقدم بشكوى ضد ناديه بسبب منعه من خوض المران لمدة شهر مهدداً بكشف العديد من الوقائع حال عدم عودته للتدريبات.

ونشر شادى ماهر عبر حسابه على إنستجرام صورة لمقر اتحاد الكرة فى إشارة لذهابه هناك لتقديم الشكوي، بعدما أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي استياءه الشديد من قرار منعه من خوض التدريبات مع الدراويش لمدة شهر دون مبرر، على حد وصفه.