شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد أمين لاعب الطائرة: هوايتى صيد الأسماك وبحب ويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد أمين لاعب الكرة الطائرة السابق بنادى سموحة والمحلل التقنى الحالى للفريق.

صيد الأسماك والرسم.

بدخل كتير.

أرز وصينية بطاطس والكبدة والسجق.

محمد هنيدى.

فرقة back street boys .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مهندس معمارى.

ويل سميث.

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