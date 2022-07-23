شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد أمين لاعب الطائرة: هوايتى صيد الأسماك وبحب ويل سميث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد أمين لاعب الكرة الطائرة السابق بنادى سموحة والمحلل التقنى الحالى للفريق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
صيد الأسماك والرسم.
بتدخل المطبخ؟
بدخل كتير.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
أرز وصينية بطاطس والكبدة والسجق.
من نجمك المفضل؟
محمد هنيدى.
من مطربك المفضل؟
فرقة back street boys .
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
مهندس معمارى.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
ويل سميث.
بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال.