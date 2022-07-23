شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لحسام حسن مع المصرى فى 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، هيبة الفريق البورسعيدي في مسابقة الدوري العام، بعد تحقيق نتائج متميزة عقب سلسلة النتائج السيئة التي سقط فيها الفريق مع الإدارة الفنية السابقة للتونسي معين الشعباني والذي رحل في يونيو الماضي لسوء النتائج.

ونجح النادي المصري تحت قيادة حسام حسن بالأمس، في تحقيق أكبر انتصاراته في الموسم الجاري بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف، مع أداء مميز من لاعبي الفريق البورسعيدي.

واجمالاً قاد حسام حسن، النادي المصري، في 7 مباريات منذ توليه الإدارة الفنية للفريق، بواقع مباراتين في كأس مصر، و5 لقاءات بالدوري العام، نجح خلالهم العميد في حصد 5 انتصارات بينما تعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو المصري تحت قيادة حسام حسن 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط وحافظ المصري على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وتحت قيادة التوأم تقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.