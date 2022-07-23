شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق إجراء عدة تغييرات على تشكيل الأحمر في مباراة الجونة غداً ببطولة الدوري.

ويأمل المدرب البرتغالي في الاستعانة ببعض اللاعبين بدلاً من آخرين شاركوا في لقاء الزمالك أول أمس الخميس، في نهائي كأس مصر والذي فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

وتتجه النية لدى ريكاردو سواريز الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركون في المباريات الماضية بشكل أساسي، وهو ما سيتم حسمه خلال المران الذي سيخوضه الفريق مساء اليوم على ملعب التتش ثم سيدخل بعده معسكر مغلق تمهيداً لخوض مباراة الجونة.

ومن المتوقع أن تشهد تغييرات سواريز المرتقبة في عدة مراكز بالفريق سيتم الإستقرار عليها عقب مران اليوم وبعد المفاوضات التى يُجريها المدرب البرتغالي مع جهازه المعاون.

على صعيد متصل، يحدد ريكاردو سواريز موقف الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق من مباراة المقاصة عقب لقاء الجونة غداً في الدوري.

وشارك الثنائي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الجمعة، بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما لكن المشاركة الجماعية في التدريبات لم تتحدد بعد وسيتم تحديدهما عقب مباراة الجونة المقرر لها السادسة والنصف من مساء غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

وتبدو حظوظ مشاركة الثنائي الأجنبي في مباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز ، صعبة لكن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي عقب مباراة الجونة.