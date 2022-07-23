شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يطالب لاعبى المقاولون بغلق صفحة الفوز على المحلة استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، بغلق صفحة الفوز على غزل المحلة في مباراة الجولة 26 بالدوري العام تماماً، للتركيز في المباريات المقبلة والتي لا تقبل أي تهاون أو رفاهية للتفريط في نقطة واحدة، وذلك من أجل تدعيم موقف ذئاب الجبل في البقاء بالدوري العام.

وكان المقاولون العرب قد انتزع فوزاً مثيراً أمس الجمعة، بالفوز على غزل المحلة بهدف نظيف سجله فاروق نور الدين برأسية مميزة بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه على حساب المحلة في الوقت القاتل والأخير من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سموحة في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ستاد الأسكندرية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول في القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.