شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة الهانى سليمان يضع بسيونى فى مأزق قبل لقاء الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي سموحة، ضربة موجعة قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

الضربة الموجة تتمثل في تجدد إصابة الهاني سليمان حارس الفريق مرة أخرى بعد شعر بآلام مجددا خلال مران الفريق، الأمر الذي جعل بسيوني يستبعد اللاعب من معسكر الفريق خوفا من تفاقم الإصابة وابتعاد اللاعب عن الفريق لفترات كبيرة، في الوقت الذي استبعد أيضا حسين فيصل من مباراة الزمالك المقرر لها غدا.

ويجري أحمد رمضان بيكهام اختبارا أخيرا اليوم لبحث إمكانية المشاركة في مباراة الزمالك أو الاستبعاد عنها قبل الإعلان عن قائمة الفريق.

ويعاني سموحة من العديد من الغيابات في مباراة الزمالك بغياب كل من الهاني سليمان، حليمو، بجانب حمدى علاء الموقوف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية التي خسرها الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى رصيد 39 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.