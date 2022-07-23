شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة إيسترن كومبانى والاتحاد على المائدة الفنية لحسام حسن فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، في مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق إيسترن كومباني في الدوري العام، وأخرها مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الجولة 26 بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويبحث الجهاز الفني للمصري عن تحديد نقاط القوة والضعف لدى إيسترن كومباني قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

ونجح النادي المصري تحت قيادة حسام حسن بالأمس، في تحقيق أكبر انتصاراته في الموسم الجاري بعد الفوز على سيراميكا برباعية مقابل هدف، مع أداء مميز من لاعبي الفريق البورسعيدي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

و تترقب اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، من الطلب الرسمي الذي قدمه النادي البورسعيدي بخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، وذلك قبل اتخاذ إدارة المصري أي إجراءات تصعيدية لتقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".