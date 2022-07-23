شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشاطئية بالأبيض.. وغانا بالأصفر والأسود اليوم بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية و غانا المقرر لها اليوم في ذهاب الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، عن ارتداء المنتخب الوطني للزى الأبيض، بينما يرتدي منتخب غانا الزي الأصفر والأسود.

أقيم الاجتماع الفني بحضور محمد منجى إداري منتخب الشاطئية وإسلام شاكر مسئول المهمات.

تنطلق مباراة منتخب مصر و غانا في تمام الخامسة مساء اليوم بشاطئ لابوما بالعاصمة الغانية أكرا.

واختار المدير الفني قائمة تضم 12 لاعباً لخوض المباراة وهم ..

محمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفي أحمد ومصطفي علي وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف ومحمد عبدالنبي و عبدالرحمن حسن واسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على الكرة الشاطئية والذى عقد جلسه مع المنتخب وطالبهم بتحقيق نتيجة ايجابية فى المباراة الأولى لتسهيل مهمة الجولة الثانية ، والصعود أن شاءالله إلى كأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022، ومنها إلى كأس العالم القادمة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب مصطفى لطفى مديرا فنيا ويعاونه أحمد أبو سريع المدرب العام و محمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور عادل الحداد طبيب الفريق،وهانى درويش اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل و محمد منجى المدير الإدارى و إسلام شاكر مسؤل المهمات.