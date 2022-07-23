شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "وصلة هزار" وراء استبعاد شادى محمد من أمم أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

رغم مشاركة شادي محمد مدافع الأهلي مع منتخب مصر في أمم أفريقيا عام 2008 التى توّج بها الفراعنة ورغم أنه كان مُرشحاً للتواجد ضمن قائمة الفراعنة بأمم أفريقيا 2010 التى توّج بها منتخبنا الوطني أيضاً إلا أن شادي محمد لم يكن له نصيب في التواجد عام 2010 مع الفراغنة لسبب غريب جداً.

ويتمثل هذا السبب في دُعابة أو "وصلة هزار"بينه وبين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أثناء أحد المعسكرات قبل البطولة ، فقد كان شادي يتحدث مع الراحل سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة وقتها عن الفريق واللاعبين ، وظل يُطلق بعض "النكات والقفشات" على بعض لاعبي المنتخب بـ"خفة دمه" المعروفة دون تجريح.

وكانت إحدى هذه القفشات على حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها ، ووصلت هذه الدُعابة إلى مسامع حسن شحاتة ليرفض الأخير ضم مدافع الأهلي للمنتخب الوطني في البطولة التى أقيمت في أنجولا.