شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "وصلة هزار" وراء استبعاد شادى محمد من أمم أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.
ويتمثل هذا السبب في دُعابة أو "وصلة هزار"بينه وبين سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أثناء أحد المعسكرات قبل البطولة ، فقد كان شادي يتحدث مع الراحل سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة وقتها عن الفريق واللاعبين ، وظل يُطلق بعض "النكات والقفشات" على بعض لاعبي المنتخب بـ"خفة دمه" المعروفة دون تجريح.
وكانت إحدى هذه القفشات على حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها ، ووصلت هذه الدُعابة إلى مسامع حسن شحاتة ليرفض الأخير ضم مدافع الأهلي للمنتخب الوطني في البطولة التى أقيمت في أنجولا.