شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وأوباما يودعان بن شرقى وأوناجم: هتوحشونا ربنا معاكم فى اللى جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ثنائي الزمالك، محمد عواد ويوسف أوباما، رسالة خاصة إلى المغربيين، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد رحيلهما عن القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولة كأس مصر2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وكتب محمد عود عبر حسابه على انستجرام: هتوحشوني جدا بالتوفيق ليكم اخواتي.

بينما كتب أوباما: هتوحشوني جدا ربنا يكرمكم والتوفيق لكم فيما هو قادم.

"كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح"، بهذه العبارة ودع المغربي أشرف بن شرقي جماهير نادي الزمالك، في رسالة طويلة معلناً ختام مسيرته داخل جدران القلعة البيضاء بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في سجلات شرف فرسان ميت عقبة، حيث كانت آخر إسهاماته التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي اعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 111 مباراة سجل خلالها 43 هدفاً وصنع 27 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.