شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين شركة سيتى كلوب وجامعة لايبزيج الألمانية لتنظيم دورات لتطوير صناعة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة فريدة من نوعها وإتساقا مع الرؤية التطويرية والبنية الريادية لشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، وانطلاقا من إيمان الشركة بأهمية العلم في تطوير صناعة الرياضة، أعلن محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة كلوب سيتي إطلاق أول دورة تدريبية في الإدارة الرياضية كأول ثمار للتعاون المشترك بين أندية سيتي كلوب وجامعة لايبزيج الألمانية .

يبدأ التعاون بين شركة سيتي وجامعة لايبزيج الألمانية بدورة تدريبية يستضيفها نادي سيتي كلوب فرع العبور يوم 2 أغسطس المقبل وتمتد لأربعة أيام، ويقدمها المحاضر الألماني ساندي أدم.

تقدم الدورة محاضرات في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية، وإدارة الموارد البشرية في العمل الرياضي وإدارة الحسابات والشؤون المالية الخاصة بالمنشآت الرياضية.

وتعتبر أندية سيتي كلوب من الأندية الرائدة في تطوير الرياضة في مدن ومحافظات مصر بانتشارها الواسع في 7 مدن مختلفة خارج العاصمة، وبتعدد أكاديمياتها الرياضية في مختلف الرياضات الجماعية والفردية والمميزة بأعلى الإمكانيات من حيث المدربين والملاعب والبنية التحتية والتي يشرف عليها أبطال مصريين من أصحاب الألقاب العالمية والأوليمبية.

واستمرارًا لرحلة شركة سيتي في البحث عن الأفضل في العالم لتفعيل شراكات معهم، وقع التفاهم بين الشركة وجامعة لايبزيج الألمانية ممثلة في شركة ITK، وتعد جامعة لايبزيج أحد أشهر الجامعات الألمانية وأعرقها حيث يعود تاريخ تأسيسها لعام 1409، وتعتبر من أهم مراكز البحث العلمي في أوروبا وتضم حاليًا 14 تخصصًا مختلفًا، بالإضافة لعلوم الرياضة البدنية تضم علوم القانون واللغة والطب والفنون وغيرهم.

ومن أهم من درس بالجامعة العريقة فلاسفة وعلماء وأدباء أمثال الفيلسوف فريدريش نيتشة، الشاعر يوهان جوتة، الفيزيائي كارل هايزنبيرج، والموسيقار الشهير شومان.

ويؤكد التعاون الجاري بين أندية سيتي كلوب وجامعة لايبزيج، بما لا يدع مجالا للشك على رؤية تطويرية ونيّة ريادية للرياضة المصرية تتبناها أندية سيتي كلوب ومجلس إدارتها في ظل سعي الحكومة المصرية وقيادتها للتطوير تحت مظلة استراتيجية مصر 2030.