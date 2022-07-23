شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمهاجمى الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، فقرة خاصة لمهاجميه على هامش مران الفريق الرئيسي على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعدادي لمواجهة بيراميدز بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، فريق بيراميدز فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.

وحرص حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلي على تنشيط الناحية الهجومية للاعبيه من أجل استغلال الفرص المتاحة لهم وترجمتها للأهداف خاصة الكرات العرضية.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء القادم من أجل مواصلة انتصاراته الأخيرة بالمسابقة بعدما فاز على سموحه وفيوتشر، ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة يبتعد بهم عن منطقة لا تليق بإسمه وشعبيته بجدول ترتيب الدورى العام.