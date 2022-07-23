شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موقف بيرسى تاو وميكيسونى من مباراة المقاصة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز موقف الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق من مباراة المقاصة عقب لقاء الجونة غداً في الدوري.

وشارك الثنائي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس، الجمعة، بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما لكن المشاركة الجماعية في التدريبات لم تتحدد بعد وسيتم تحديدهما عقب مباراة الجونة المقرر لها السادسة والنصف من مساء غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

وتبدو حظوظ مشاركة الثنائي الأجنبي في مباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز ، صعبة لكن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي عقب مباراة الجونة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة ، وخسر الاهلي بهدف لهدفين امام الزمالك في نهائي كأس مصر أمس الأول باستاد القاهرة.