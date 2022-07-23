شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة المصرية تغرد منفردة على قمة البطولة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية الخامسة للسباحة القصيرة التى تقام بالمركز المائى للملعب الأوليمبى بمدينة وهران الجزائرية، سيطرة مصرية كبيرة على معظم السباقات التى تنافس فيها سباحو الدول المشاركة فى البطولة، حيث حقق المنتخب المصرى فى اليوم الثالث 14 ميدالية متنوعة ،بواقع 7 ميداليات ذهبية ، و3 فضية ، و4 ميداليات برونزية ، ليرتفع حصيلة الميداليات التى حققها السباحون المصريون إلى 40 ميدالية متنوعة ، منها 17ميدالية ذهبية ، و11 ميدالية فضية ، و12 ميدالية برونزية ، بعد أن احتسبت اللجنة المنظمة ميدالية برونزية للسباحة ليلى ربيع فى منافسات 200 متر حرة التى جرت أمس ، ليتصدر منتخبنا الوطنى جدول الترتيب العام بجدارة ، والذى اعتلاه المنتخب منذ اليوم الأول للبطولة وحتى الآن ، رغم قوة المنافسة التى تشارك فى 12 دولة عربية يمثلها نحو 220 سباحا وسباحة .

فاز بالميداليات السبع الذهبية مروان القماش فى سباق 1500متر حرة "رجال"، ونادين كريم فى نفس السباق للانسات ، وفريدة عثمان فى سباق 50متر حرة ، وحلا دياب فى سباق 200 متر فراشة ، ومحمد هانى فى سباق 200 متر ظهر "رجال"، محققا رقما مصريا وعربيا جديدا بزمن قدره 2 ،00 ،48 ثانية، وسميحة محسن فى نفس السباق للانسات ، وحصل المنتخب المصرى على الميدالية الذهبية السابعة والأخيرة فى هذا اليوم ، فى منافسات 4*100 متنوع مختلط.

وحصل على الميداليات الفضية الثلاث ، كل من لميس السكرى فى سباق 1500 متر "انسات"، ومحمد مصلحى فى سباق 1500 متر حرة ، ويوسف رمضان فى سباق 50 حرة.

وحقق الميداليات البرونزية الأربع ، كل من كارين عبد الملاك فى سباق 50 متر حرة ، ومحمد ياسر فى سباق 200 متر فراشة ،وياسمين الشماع فى سباق 200 متر ظهر ، وعبد الرحمن سامح فى سباق 50 متر حرة .

من ناحية أخرى عقد المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، إجتماعا وديا على هامش البطولة ، مع طه بن سليمان الكشرى رئيس الاتحاد العربى للسباحة ، أثنى خلاله بن سليمان على المستوى الرائع الذى ظهر به السباحون المصريون خلال البطولة ، كما تطرق الإجتماع إلى الحديث عن البطولة العربية للسباحة القصيرة وكرة الماء والغطس التى تستضيفها القاهرة خلال سبتمبر المقبل ، والمتوقع مشاركة أكثر من 15 دولة عربية فى هذه البطولة ، كما أكد إدريس أن الاتحاد العربى يبذل جهودا غير عادية من أجل زيادة الإهتمام العربى الواسع لتطوير السباحة العربية ، لافتا إلى أن الاستعدادات والتنسيق جارى على قدم وساق بين الاتحادين المصرى والعربى لتقديم نسخة نموذجية لبطولات السباحة العربية ، والتى ستبهر جميع المشاركين ، وزوار العاصمة المصرية القاهرة خلال سبتمبر المقبل .