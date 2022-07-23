شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مودعاً طارق حامد: "لاعب ما يختلفش عليه اتنين وشخصية محترمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك رسلة خاصة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، والذي أتم اتفاقه مع إدارة النادي الأبيض على انهاء علاقته بالزمالك وعدم تجديد تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الونش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "شكراً يا مسمار على كل حاجة بتمنالك كل التوفيق يا حبيبي ربنا يكرمك، قبل ما تكون لاعب ميختلفش عليه اتنين، فعلاً انت شخصية محترمة وتستاهل كل خير".

وكان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أكد إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي واللاعب تقبل العقوبة واحترمها.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "حافظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى الذي قدمه للنادي، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة فى مستقبله".

وتابع: "تم خصم 50% من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة موقعة على اللاعب، وهى الأكبر في تاريخ النادي".