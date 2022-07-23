شكرا لقرائتكم خبر عن زد يضم أحمد عادل لاعب المقاولون العرب 3 مواسم بعد خروجه من حسابات عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي زد على خدمات أحمد عادل لاعب المقاولون العرب، لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للمقاولون ومحمد عودة مدرب الفريق، وكان المقاولون قد تعاقد مع أحمد عادل لاعب وسط غزل المحلة السابق، في بداية الموسم الجاري، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لقلعة ذئاب الجبل لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر.

وكان المقاولون العرب قد انتزع فوزاً مثيراً أمس الجمعة، بالفوز على غزل المحلة بهدف نظيف سجله فاروق نور الدين برأسية مميزة بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه على حساب المحلة في الوقت القاتل والأخير من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.