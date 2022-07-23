برشلونة يواجه ريال مدريد في «كلاسيكو» ودي بأمريكا.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في "كلاسيكو" الكرة الإسبانية الودية، فجر غد الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ويسعى كل فريق للوقوف على مستويات لاعبيه قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الخامسة صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية.

وستنقل المباراة عبر قناة برشلونة، وأيضاً قناة الرابعة الرياضية العراقية، التي حصلت على حقوق البث الحصري لهذه المواجهة على مستوى العراق والشرق الأوسط.

تردد العراقية الرابعة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

قناة العراقية الرابعة على نايل سات، تردد 11334 H، معدل الترميز 27500.

ومن المقرر أن تقام مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية على ملعب "كشمان فيلد" في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة، وتعد هذه هي المواجهة الودية الثانية للفريق الكتالوني بعدما فاز على إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون رد قبل أيام، في حين أن الفريق الملكي لم يخض أي مباريات ودية هذا الصيف حتى الآن.

يشار إلى أن ريال مدريد سيبدأ مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني بمواجهة فريق ألميريا، الصاعد حديثا لليجا، يوم 14 أغسطس المقبل، في حين يلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو في 13 أغسطس.