شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو مودعًا طارق حامد: "أتمنى لك التوفيق فى خطوتك الجاية وعارف إنك هتكسر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توديع زميله طارق حامد، الذى سيرحل عن صفوف الفريق الأبيض، نظرًا لانتهاء مدة تعاقده بنهاية الموسم الجارى، متمنيًا له التوفيق خلال المرحلة القادمة.

ونشر زيزو، صورة لحامد، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "أخويا الكبير، أكيد أنت عارف أنت هتوحشني أد إيه، لكن أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجاية وأنا عارف أنك هتكسر الدنيا، حبيبى يا مسمار".



زيزو

وكان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أكد إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي واللاعب تقبل العقوبة واحترمها

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "حافظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى الذي قدمه للنادي، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة فى مستقبله"

وتابع: "تم خصم 50% من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة موقعة على اللاعب، وهى الأكبر في تاريخ النادى".