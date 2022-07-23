شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمحور ارتكاز الإسماعيلى استعدادا لبيراميدز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أحمد قناوي المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بعقد جلسة مع محمد عادل لاعب خط الوسط على هامش المران فى إطار الاستعدادات الأخيرة لملاقاة بيراميدز بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، فريق بيراميدز غدًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.

وتحدث أحمد قناوي مع لاعب الارتكاز بصفوف الإسماعيلي عن ضرورة تركيزه الشديد خلال لقاء بيراميدز فى ظل امتلاك المنافس العديد من العناصر المميزة فى منطقة وسط الملعب وهو ما يستلزم بذل مجهود مضاعف من جانبه بالتعاون مع زملائه لمواجهة المنافس.

ويعقد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل،اجتماعات مع لاعبيه بصفة مستمرة من أجل منحهم تعليمات خاصة بجانب تحفيزهم لتقديم مردود إيجابي خلال اللقاءات الصعبة المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء أمس الجمعة استعدادًا لهذه المباراة من أجل تركيز اللاعبين بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بالدوري.