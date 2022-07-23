شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب فيتوريا من سواريز وفيريرا عقب نهائي كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على مقابلة الثنائي سواريز وفيريرا مدربي الأهلي والزمالك عقب مباراة نهائي كأس مصر والتي حضرها من المقصورة الرئيسية وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف للفريق الأبيض.

وطلب فيتوريا من المدربيّن تقارير تتضمن أرقام وإحصائيات جميع لاعبي الفريقين خلال السنوات الأخيرة، حيث يرغب المدرب الجديد للمنتخب في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن لاعبي الفريقين لاسيما وأنهما يمثلان القوام الأساسي للمنتخب الوطني.

وغادر جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القاهرة، أمس الجمعة، عائدًا للبرتغال بعد متابعته مباراة نهائي كأس مصر التي توج بها فريق الزمالك على حساب النادي الأهلي بنتيجة 2/1، على أن يعود المدير الفني للقاهرة أول أغسطس المقبل لحضور مباريات الدوري ومتابعة الفرق .

ويحصل فريق الزمالك على مليون و500 ألف جنيه مكافأة اتحاد الكرة، بعد الفوز ببطولة كأس مصر موسم 2020 _2021 على حساب الأهلي.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي التي أقيمت باستاد القاهرة.

وأعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي قائلاً: "كان هناك ثلاث فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي أعجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبني أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين".

وتابع: "الكأس في كل دول العالم بمثابة الاحتفالية لكل دول العالم، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولا بد من وضع نظام ثابت لكل البطولات"، موضحا أنه كان لا بد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب اليوم، ولماذا يتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس وكان يجب أن يكون الحكم مصريا".

وأوضح أن الزمالك قدم الشوط الأول بصورة متميزة، في حين أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، وكان لديه لاعبون أكثر من الزمالك وليس أفضل.

وأضاف أن النتيجة في مباراة نهائي الكأس كان من الممكن أن تكون سيئة للأهلي إذا استغل لاعبو الزمالك الفرص التي سنحت لهم، واعترف المدير الفني بارتكابه أخطاء في المباراة، ويرى أنه أدار التغييرات بصورة خاطئة، ولم يستغل الثلاث توقفات في إجراء 5 تغييرات ودفع فقط بثلاثة لاعبين، موضحا أن إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك حساباته لأنه لم يستطع وقتها إجراء أكثر من تغيير بسبب الحفاظ على أداء الفريق.