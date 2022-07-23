شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفقد جهود محمد صبحى أمام الطلائع فى الدورى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا جهود نجمه محمد صبحى حارس مرمى الفريق فى لقاء طلائع الجيش المقبل المقرر له السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب الإيقاف.

حقق فاركو فوزًا صعبًا على مضيفه إنبي، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد عبدالعزيز مودي، هدف فاركو في الدقيقة 44، من ركلة جزاء حصل عليها أحمد شريف ، وتعرض محمد صبحي حارس مرمى فاركو، للطرد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وأعرب نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ألميدا في تصريحات عقب المباراة: "ثلاث نقاط مستحقة في مباراة اليوم، ونحاول تجهيز اللاعبين نفسنا لمباريات الدورى المقبلة". وأضاف: "حاولنا نستعد للمباراة بالشكل المناسب وقدمنا أداء مميز في مباراة اليوم ونجحنا في تسجيل هدف".

وتابع: "كنا نحرص على ثبات التشكيل حتي نحقق الفوز، وسيطرنا على منتصف الملعب وتضييق المساحات أمام لاعبي إنبي".

وأوضح: "سعيد جدا بأداء اللاعبين وخاصه في التحولات الهجومية وغلق المساحات على لاعبي إنبي وخاصه في آخر المباراة". مضيفا: "أشعر بالسعادة لتواجدي هنا في فاركو نقوم بتنفيذ مشروع حقيقي وسعيد اني جزء من هذا المشروع ".

وأكمل: "خسرنا جهود عدة لاعبين بينهم عمرو جمال بسبب الإصابة وبنحاول ندعم الفريق ببعض الشباب وبنحاول ندعم الفريق الأول بعدد كبير من اللاعبين".

وأوضح: "تعرض محمد صبحي للطرد هو أمر غير مستحق خاصة ان رامي صبري كانت لديه إصابة عضلية والحكم قام بإيقاف المباراة وليس هناك تعطيل للوقت، واختتم: "استكملت المباراة في آخر 10 دقائق وكأني مكتمل العدد واللاعبين قاموا بتنفيذ ما عليهم والمطلوب منهم.