شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الزمالك الأقرب لحصد الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو الأقرب لحصد لقب الدوري العام في الموسم الجاري، وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": توقعت فوز الزمالك قبل اللقاء بـ 3 أسابيع لأن الأداء كان يسير في شكل تصاعدي رغم الغيابات والإصابات، ولكن بأصحاب الخبرات والناشئين والشباب تفوق الزمالك، هذه المرة الأهلي هو من كان خائفاً من الزمالك، وأخطاء تشكيل الأهلي فرقت مع الزمالك.

أضاف: لم أتفق مع تغيير سيف الجزيري ولكنها وجهة نظر المدير الفني، ويعاب على لاعبي الزمالك، أنهم لم ينهوا اللقاء بفارق كبير في الشوط الأول، الأهلي كان أكثر عصبية، والزمالك أقرب إلى حصد الدوري.

وعن سر تغير مستوى شيكابالا قائد الزمالك قال محمد صلاح: شيكابالا يعشق الزمالك سواء بيلعب أو مبيلعبش، والنضج يظهر في الخبرات، التعامل الجيد مع شيكابالا هو سر تحوله بهذا الشكل، لأنه كان يتعرض لضغط نفسي كبير جداً، ولكنه الآن أصبح له دور مهم جداً داخل وخارج الملعب.

واختتم: اللاعبين الذين اتفقوا على عدم التجديد، احترموا جماهير النادي لآخر لحظة، وكان هناك تكاتف كبير جداً من الجميع لحصد الألقاب رغم كل الصعوبات، ومنظومة النجاح لا تقتصر على فريق الكرة فقط.