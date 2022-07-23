شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم سوريا بثلاثية فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره منتخب سوريا بثلاثة أهداف دون مقابل فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى برشلونة في مثل هذا اليوم 23 يوليو 1955.

سجل السيد الضيظوى هدفين فى الشوط الأول، وأضاف حمدى عبد الفتاح الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بست دقائق.

جاء تشكيل منتخب مصر فى المباراة مكونا من : براسكوس "أوليمبى القنال"، سيد أبو جريشة "الإسماعيلي"، نور الدالى "الزمالك"، حمزة عبدالمولى "الترسانة"، علاء الحامولى "الزمالك"، حلمى أبوالمعاطى "الأهلي"، عصام بهيج "الزمالك"، السيد الضيظوى "المصرى البورسعيدي"، أحمد مكاوى "الأهلي"، رأفت عطية "الاتحاد السكندري"، حمدى عبدالفتاح "الترسانة".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.