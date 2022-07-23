شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الجولة الـ 26 لمسابقة الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، اليوم السبت بإقامة مباراتين بعد إفتتاح الجولة مساء الخميس بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت ثم إقامة ثلاثة لقاءات قوية مساء الجمعة، ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصرى

طلائع الجيش & مصر المقاصة..6.30 مساءاً على ستاد جهاز الرياضة

البنك الأهلى & فيوتشر..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت

الإسماعيلى & بيراميدز..6.30 مساءاً على ستاد الاسماعيلية

الأهلى & الجونة..6.30 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

الزمالك & سموحة..9 مساءاً على ستاد القاهرة الدولى

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25 مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.