شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفرض غرامة مضاعفة حال تسجيل اللاعبين بعد غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الطائرة الأندية بفرض غرامة مضاعفة عند تسجيل اللاعبين بعد يوم 15 أغسطس المقبل، والمحدد كموعد أخير لغلق باب القيد للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

وتفرض هذه الغرامة على جميع المراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى، خاصة أن الإتحاد قام بفتح باب القيد على فرتين، الفترة الأولى تنتهى 31 يوليو الجارى والثانية تبدأ 11 أغسطس المقبل وتستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، و طالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين سواء الجدد أو القدامى بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد. وجاء قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.

وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد، حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.