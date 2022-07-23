شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى بعد الفوز على إنبى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً على إنبى بهدف دون رد ليتوج بطلا لكأس السوبر المحلى في مثل هذا اليوم 23 يوليو 2006.

أقيمت النسخة السادسة لكأس السوبر المحلى على استاد القاهرة بين الأهلى حامل اللقب، وبطل الدورى، وإنبى وصيف النسخة السابقة، وثالث مسابقة الدورى بعد اعتذار الزمالك ثانى الدورى، نجح الأهلى فى الحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى، بهدف قاتل سجله محمد أبو تريكة قبل نهاية المباراة بقليل وبالتحديد فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح الأهلى لقب السوبر للمرة الثالثة فى تاريخه.

تشكيل الأهلى: عصام الحضرى لحراسة المرمى، شادى محمد، وائل جمعة، أحمد السيد (محمد صديق) لخط الدفاع، إسلام الشاطر، محمد شوقى، حسام عاشور (حسن مصطفى)، طارق السعيد (أحمد شديد قناوى) لخط الوسط، محمد أبو تريكة، وأمامه أسامة حسنى، وعماد متعب لخط الهجوم.

تشكيل إنبى: مصطفى كمال لحراسة المرمى، عمروفهيم، مانو ، رضا جمعة ،عبدالله رجب "فؤاد سلامة " لخط الدفاع، رضا شحاتة، إبراهيم الشايب، سمير صبرى، محمد ثابت صاروخ لخط الوسط، مجدى عبدالعاطى، أحمد عبدالظاهر (رضا متولى) لخط الهجوم.

أدار المباراة الحكم الدولى عصام عبد الفتاح.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.