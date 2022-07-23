الامارات | المهرة "ملذات" تطلب بشعار "شادويل" لقب "شوفي ستيكس" الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة "ملذات" تطلب بشعار "شادويل" لقب "شوفي ستيكس" الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث المهرة "ملذات" بشعار "شادويل" وقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وإشراف المدرب تود بليتشر، عن مواصلة تألقها على مضامير السباق الأميركية، حين تخوض يوم غدٍ الأحد، غمار التحدي في سباق "شوفي ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثانية "جروب2"، المقام على مضمار "سراتوغا" العريق.

وتطمح مهرة الأربعة سنوات، في مشاركتها الـ 11 بعالم السباقات، إلى تسجيل الانتصار الثامن في مسيرتها، والثاني لها هذا الموسم على المضامير الأميركية، بعد تألقها أبريل الماضي بالفوز على مضمار "كينلاند" بلقب سباق "بيرد دوبلدوجدير ستيكس" لخيول الفئة الثالثة "جروب3"، والذي جرى على مسافة 1600 متر رملي.

وتعود "ملذات" في "سراتوغا" إلى مسافتها المفضلة (1800 متر رملي)، التي سبق أن توجت عليها العام الماضي بلقب النسخة 147 من بطولة "كنتاكي أوكس" العريقة، والمخصصة لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وتصطدم طموحات مهرة "شادويل" في "شوفي ستيكس" بتواجد صفوة المهرات والافراس على الساحة الأميركية، تتقدمهن المهرة المتطور "كليربير" المملوكة لإسطبلات "ستونستريت" بإشراف المدرب ستيف أسموسن، والتي سبق لها يونيو الماضي التفوق على "ملذات" بفارق ضئيل في سباق "أوجدن فيبس ستيكس" لخيول "جروب1" لمسافة 1700 متر رملي، الذي أقيم على مضمار "بيلمونت بارك".

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