شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض بايرن ميونخ الألماني مباراة ودية مرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.

بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي في مباراة ودية



ويلتقي بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي في مباراة ودية على هامش معسكر الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعتمد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمام فريقه السابق، على الجزائري رياض محرز والنرويجي إيرلينج هالاند، الذي سيخوض مباراته الأولى بقميص السماوي حسب ما نقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية.

وسيلعب جوارديولا بطريقة 4-3-3 مع الاعتماد على محرز وهالاند وكول بالمر، ومن خلفهم القائد البلجيكي كيفن دي بروين.



على الجانب الآخر سيفتقد بايرن ميونخ خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد استبعاده من جانب المدرب يوليان ناجلسمان، بسبب الإجهاد لحضوره حفل تتويجه كأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، في المغرب يوم الخميس الماضي.

وسيلعب ناجلسمان في الهجوم بالثلاثي توماس مولر وسيرجي جنابري وليروى ساني وبطريقة 4-3-3.

وينتظر أن يمنح ناجلسمان الفرصة للوافد الجديد المغربي نصير مزراوي حسب ما ذكر الموقع الرسمي للبوندسليجا.

يبدأ فريق بايرن ميونخ الألماني رحلة استعداداته لانطلاقة الموسم المقبل (2022-2023) ببعض المباريات الودية في جولته التحضيرية.

وينتظر بايرين ميونخ مواجهة مرتقبة في كأس السوبر الألماني بنهاية شهر يوليو/ تموز الجاري أمام لايبزيج، حامل لقب كأس ألمانيا.



ويخوض بايرن ميونخ مباراة ودية ضد نظيره الأمريكي دي سي يونايتد، فجر يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الساعة 2:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت أبوظبي.

ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن عن نقلها لمواجهة بايرن ميونخ الودية.

لكن من المقرر أن تنقل المباراة لاحقا عبر قناة بايرن ميونخ التليفزيونية.

وحسمت إدارة بايرن ميونخ الألماني موقفها من التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم دي يونج الأسبوع الماضي بالانتقال إلى بايرن ميونخ في ظل التقارير التي تحدثت عن رغبته مزاملة مواطنيه ريان جرافينبرج وماتياس دي ليخت داخل ملعب أليانز آرينا.



وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها إن بايرن لن يضم دي يونج من برشلونة هذا الصيف، رغم الاعتراف بقيمة اللاعب الفنية.

ويأتي سر عدم تعاقد بايرن مع دي يونج في عدم وجود القدرة المالية للنادي على ضم اللاعب، بعد الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي مقابل 77 مليون يورو.

إدارة بايرن ميونخ أنفقت 120 مليون يورو هذا الصيف لضم مجموعة من الصفقات القوية، أبرزها السنغالي ساديو ماني من ليفربول، ونصير مزراوي وجرافنيبرج ثنائي أياكس أمستردام الهولندي، بخلاف دي ليخت.



وتعمل إدارة برشلونة على بيع دي يونج إلى مانشستر يونايتد لتحقيق استفادة مالية تصل إلى 85 مليون يورو، بينما لا يريد اللاعب ترك "كامب نو" في الوقت الحالي، حسب تقارير إسبانية.

إدارة مانشستر يونايتد من جانبها تستهدف دي يونج كمطلب رئيسي لتعويض رحيل الفرنسي بول بوجبا إلى يوفنتوس، خاصة أن الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق الجديد حقق نجاحات كبيرة معه أثناء قيادته في أياكس خلال وقت سابق.

يذكر أن دي يونج (25 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو، ومن وقتها شارك في 138 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.