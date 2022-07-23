شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس العرب للشباب 2022.. ما هو موعد مباراة العراق وموريتانيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب العراق أولى مبارياته في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، حين يلاقي نظيره الموريتاني في الجولة الثانية، مساء السبت.

كأس العرب للشباب

وكان المنتخب الموريتاني خاض أول مباراة له في بطولة كأس العرب للشباب، وخسر أمام نظيره السعودي 2-0.



في المقابل يستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بداية من الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

يلتقي مساء يوم السبت 23 يوليو/ تموز، منتخب العراق للشباب ضد نظيره موريتانيا في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وتنطلق المباراة في تمام 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات البطولة عبر العديد من القنوات العربية المختلفة المشاركة في البطولة.

ويمكن للمشاهدين متابعتها عبر قناة "Al Iraqiya Sports HD" و"Alrabiaa Sport" بجانب قناة السعودية الرياضية ودبي الرياضية والكأس القطرية ونايل سبورت المصرية.

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب للشباب 2022 بفوز عسير على عمان بهدف دون رد مساء الخميس.

واحتضن استاد نادي ضمك مباراة مصر وعمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة.



واكتفى المنتخب المصري بهدف أحرزه أحمد نادر حواش قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين فقط.

وبذلك، اعتلى منتخب شباب مصر صدارة المجموعة بوصوله للنقطة 3، فيما تذيل عمان الترتيب بلا نقاط.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا منتخب الصومال، إلى جوار مصر وعمان.

استهل منتخب الجزائر مشواره في كأس العرب للشباب 2022 بفوزه على نظيره اللبناني بثنائية مقابل هدف.

المباراة جمعت المنتخبين، مساء الخميس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



واستطاع منتخب الجزائر حسم المباراة في الشوط الأول عن طريق ثنائية سجلت بواسطة مسيل أجعودي وياسين بن حامد.

ورغم أن منتخب لبنان سجل هدف تقليص الفارق عبر عمر بهلوان قبل النهاية بخمس دقائق، لكنه لم يكن كافيا لفريقه من أجل تجنب الهزيمة.



ويتواجد منتخبا الجزائر ولبنان في المجموعة الثالثة رفقة ليبيا، علما بأن "الخضر" لن يلعبوا في الجولة المقبلة، والتي ستشهد مباراة بين لبنان وليبيا يوم الأحد المقبل.

يذكر أن البطولة العربية للشباب انطلقت الأربعاء الماضي 20 يوليو/ تموز 2022، وسوف تنتهي يوم السبت 6 أغسطس/ آب المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نظام بطولة العرب للشباب يقوم على تقسيم المنتخبات لـ6 مجموعات وتتكون كل مجموعة من 3 فرق.

ويلعب كل منتخب مباراتين، ثم يصعد إلى ربع النهائي أصحاب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين في المركز الثاني.