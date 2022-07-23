بعد خسارة كأس مصر.. الخطيب يعاقب لاعبي الأهلي بـ 3 قرارات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتخذ 3 قرارت حاسمة، كرد فعل على خسارة الفريق الأحمر لقب كأس مصر لصالح الزمالك، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن القرارات التي اتخذها الخطيب جاءت لتصحيح المسار داخل الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الممتاز، فضلا عن خسارة اللاعبين لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نادي الوداد المغربي.

وقالت الصحيفة إن محمود الخطيب قرر توقيع غرامات مالية مغلظة على اللاعبين بعد خسارة لقب كأس مصر، كما جاءت ثاني القرارات تجميد المستحقات المالية للاعبين حتى تحسن النتائج بالفترة المقبلة، إذ يدخل الفريق في منافسة شرسة على لقب الدوري الممتاز مع كل من الزمالك وبيراميدز.

وشملت قرارات الخطيب، منع اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا نهائيا وعدم التفاعل والرد على الجماهير، مع توقيع عقوبات مالية مغلظة على من يخالف تلك القرارات.

وأشارت الصحيفة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أبلغ اللاعبين بقرارت الخطيب أمس الجمعة، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادًا لمواجهة الجونة.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد حددت موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري، حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غد الأحد على استاد "الأهلي WE السلام"، ضمن مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.