اتحاد الكرة يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - هنأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ، ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيانا جاء فيه " يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، بأسمى آيات التهاني للشعب المصري وقيادته الرشيدة، وأسرة كرة القدم وجميع الرياضيين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".



اتحاد الكرة يهنئ الشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم إرسال خطاب رسمي للكاف يوم 10 يوليو الجارى لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات أفريقيا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلى للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الاندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم ارسال الخطاب للكاف يوم 10 يوليو، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميعها قد خاضت كل مباريات الدور الأول، لأنه لو تم تحديد الأندية وفقا لترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو، لكان ذلك ظلما للأهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الأندية المنافسة.