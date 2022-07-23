شكرا لقرائتكم خبر عن بن خماسة يتعافى من شد الأمامية ويقترب من قائمة الإسماعيلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب الجزائري محمد بن خماسه لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من العودة إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز غدًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

يأتي أقترب بن خماسه، من العودة إلى قائمة الإسماعيلى بعد جاهزية اللاعب بشكل كامل للمشاركة فى المباريات الحالية عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن صفوف الدراويش فى الآونة الأخيرة.

ويسعى الدراويش، لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة انتصاراته المحلية، بعدما حقق فوزين غاليين فى آخر مباراتين على سموحه السكندري وفيوتشر، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة يبتعد بهم عن منطقة الخطر بجدول ترتيب المسابقة.