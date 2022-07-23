شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. 5 ألقاب بيضاء تلخص رحلة أشرف بن شرقى مع الزمالك بعد إعلان الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح"، بهذه العبارة ودع المغربي أشرف بن شرقي جماهير نادي الزمالك، في رسالة طويلة معلناً ختام مسيرته داخل جدران القلعة البيضاء بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في سجلات شرف فرسان ميت عقبة، حيث كانت آخر إسهاماته التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي اعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 111 مباراة سجل خلالها 43 هدفاً وصنع 27 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

وعلى مدار مسيرته الكروية، لعب بن شرقي لـ 4 أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك، وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 5 أهداف.

ثم انتقل بن شرقي إلى الوداد المغربي حيث شارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 أخرى، ثم التحق بفريق الهلال السعودي حيث شارك معه في 13 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم بن شرقي إلى فريق لانس الفرنسي ليشارك 26 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً قبل أن يطرق أبواب الدوري المصري عن طريق نادي الزمالك.

وحصد بن شرقي 8 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 5 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر مرتين ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دوري أبطال أفريقيا ـ الدوري المغربي" ـ والدوري السعودي مع الهلال.

وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المغربي 2 مليون و500 ألف يورو، وبلغ إجمالي مشاركات بن شرقي مع منتخب المغرب 13 مباراة، صنع خلالهم هدفاً واحداً ولم يسجل.