شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يودعون أبو جبل بعد الرحيل عن القلعة البيضاء: هتوحشنا وربنا معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبي نادي الزمالك، على توجيه رسائل وداع إلى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، والذي أتم اتفاقه مع النادي الأبيض على الرحيل، وكتب محمود علاء عبر حسابه على انستجرام: سأفتقدك يا أخي وحظ موفق.

فيما قال حسام أشرف: ربنا معاك يا جباسكي ويوفقك في اللي جاي يا نضيف بحبك والله.

وكتب سيف فاروق جعفر: أخويا وحبيبي يا عظيم، هتوحشني أوي أوي انت أخويا الكبير طول عمرك جمبي وفي ضهري بتمنالك كل التوفيق في الجاي هتوحشني أوي تستاهل كل خير يا جباسكي .

ووجه الونش رسالة وداع لجباسكي كتب فيها: بالتوفيق يا حبيب أخوك ربنا يكرمك تستاهل كل خير يا صاحبي.

وكتب حسام عبد المجيد: بالتوفيق يا كابتني في اللي جاي ن شاء الله هتوحشني والله يا كابتني ربنا معاك وتكسر الدنيا وتفضل متألق وترجع لمكانك الطبيعي وبشكرك على كل حاجة عملتها معايا من نصائح وكلام وثقة حبيبي يا جباسكي وان شاء الله نتقابل قريب يا جول مصر بالتوفيق في اللي جاي يا وحش.

وكتب أشرف روقا: بالتوفيق يا جباسكي في خطوتك الجاية وربنا معاك هتوحشني جدا.