شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على لاعبى الزمالك عقب التتويج بالكأس على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الأفراح والسعادة عمت علي أرجاء نادي الزمالك عقب التتويج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي علي استاد القاهرة، وحقق الزمالك خلالها الفوز بثنائية مقابل هدف.

مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة مع صرف مكافئات خاصة للاعبين عقب المجهود المبذول من جانب اللاعبين طوال الفترة الماضية، وتقديم مستوى مميز مع تحقيق انتصارات في البطولات المختلفة رغم الظروف التي يمر بها الفريق والنادي.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الأهلى ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.