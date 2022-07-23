شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى لغسل أحزانه على حساب المقاصة الجريح بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلي نظيره فيوتشر، في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وارتفع رصيد البنك الأهلى بعد الفوز على سموحة في المباراة الأخيرة، إلى النقطة 37 في المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين قبل أيام، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة.

ويبقى صراع المركز الرابع وإكمال أضلاع المربع الذهبي فى جدول الدوري العام مشتعلاً حتى النهاية، ومازال فيوتشر مستقراً فى هذا المركز برصيد 39 نقطة، ويأتى بعده نادى سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة أيضاً، فيما يحتل المركزين السادس والسابع كل من البنك الأهلي وطلائع الجيش برصيد 37 نقطة على الترتيب، وهو ما يثير الصراع حتى النهاية بسبب فارق النقاط القريب بين الفرق الأربعة، ويحتاج فيوتشر للوصول إلى النقطة 66 لحسم المركز الرابع بشكل رسمي دون النظر لمباريات منافسيه.

فيما أكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى أنه يخوض مبارياته بغرض الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما تحقق أمام سموحة اليوم، بالانتصار الذي قرب فريقه من المركز الرابع بجدول الترتيب، مشددًا أنه واجه ظروف صعبة منذ بداية الدور الثاني، إلا أنه تغلب عليها بالنتائج الإيجابية.