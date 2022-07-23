شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه المقاصة بأحلام استعادة نغمة الانتصارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق طلائع الجيش بنظيره مصر المقاصة في السادسة والنصف مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يتذيل مصر المقاصة بقيادة مدربه عيد مرازيق جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.

ويسعى طلائع الجيش لاستعادة نغمة الانتصارات حيث توقفت سلسلة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش في مواجهة الجونة الأخيرة كأطول عدد من المباريات لم يتعرض خلالها للخسارة في الدوري هذا الموسم عند المباراة الـ16 على التوالي. بواقع 8 انتصارات و8 تعادلات.

في السياق المقابل، أكد عيد مرازيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن وضع الفريق لا يليق له في مسابقة الدوري الممتاز ويمر بظروف صعبة في الوقت الحالي والأجواء الحالية لن تساعد على النجاح، قائلا: "فيه حاجة غلط في فريق المقاصة.. اللاعبية مش مساعدة نفسها على الفوز والفريق يسير بحالة من سوء التوفيق ببطولة الدوري الممتاز".

وأضاف المدير الفني للمقاصة: "فيه وكلاء بيلعبوا في دماغ بعض اللاعبين الصغار، وهو ما يفقدهم التركيز مع فريق المقاصة بالدوري، وتسبب في سوء النتائج الفنية في الفترة الحالية،، فريق المقاصة ليس لديه لاعبون خبرات غير اللاعب علي فتحي فقط وهو ما تسبب في سوء النتائج".