شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة نادي النصر تعاقب تاليسكا (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت إدارة نادي النصر، توقيع عقوبة على البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم "الجمعة".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن تاليسكا أبلغ إدارة النصر بأنه لن يستطيع حضور معسكر الفريق الكروي في مدينة ماريبا الإسبانية، لظروف عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى الجمعة المقبلة.

وكان الفريق قد استهل تحضيراته الميدانية، في معسكر مدينة ماريبا في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقررت إدارة النصر توقيع عقوبة على تاليسكا، للتأخر في الانضمام إلى معسكر الفريق، وفق اللائحة الانضباطية، علمًا بأن عقد تاليسكا مع النصر يعطيه الحق في الحصول على إجازة لمدة 30 يومًا، تبدأ مع نهاية الموسم الرياضي المنقضي، 2021-2022، والذي انتهى في 27 يونيو.

وتعاقد النصر مع تاليسكا في يوليو 2021، قادمًا من جوانجزو الصيني، في صفقة انتقال حر، وبعقد ينتهي في يونيو 2024.

وشارك تاليسكا مع النصر في 33 مباراة، بواقع 28 مباراة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها هدفًا، و3 مباريات في دوري أبطال آسيا، سجل فيها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.



أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا غضب الجماهير مع بدء مرحلة الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وغاب تاليسكا عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التي غادرت إلى ماربيا الإسبانية ؛ لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، ما دفع الجماهير لانتقاده عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الجماهير تنتقد تصرف تاليسكا

وانتقدت الجماهير تصرف تاليسكا بالغياب عن الاستعداد للموسم المقبل، خاصة أن هناك جهازًا فنيًا جديدًا بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، فيما تساءل البعض الآخر عن إمكانية رحيله في ظل ارتباط اسمه بأكثر من ناد.



وغادر النصر إلى إسبانيا أمس، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، حيث يطمح جارسيا في تجهيزهم بشكل مميز.



وضمت قائمة النصر بالمعسكر؛ دافيد أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي وعبدالإله العمري.

ويتواجد أيضًا؛ عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران وفينسنت أبو بكر.



وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن عن توقيع إدارة النصر عقوبة على نجم الفريق أندرسون تاليسكا لعدم انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

يذكر ان النصر توجه إلى إسبانيا يوم أمس الخميس ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ12 من أغسطس القادم.

وأعلن النادي استدعاء 30 لاعبًا للمعسكر الإسباني على رأسهم البرازيلي تاليسكا، لكنه اعتذر عن التواجد مع الفريق لظروف عائلية وأبلغ الإدارة النصراوية أنه لن ينضم للمعسكر قبل الـ29 من الشهر الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر قرر فرض عقوبة على تاليسكا وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، وذلك لتأخره عن الانضمام للمعسكر، وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب مع النادي العاصمي يتضمن بندًا يسمح له بقضاء إجازة لمدة 30 يومًا بعد نهاية الموسم الكروي.

الموسم الأخير من الدوري السعودي انتهى في الـ27 من يونيو الماضي، مما يعني أن اللاعب مجبر على التواجد في إسبانيا يوم 27 يوليو الجاري.

من جانبهم، تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لتاليسكا خلال تواجده في البرازيل وهو يُغني في إحدى الحفلات، وقد تداول البعض كذلك صورة لم يثبت صحتها لجدول حفلات اللاعب في بلاده، والتي ستكون الأخيرة منها يوم 31 يوليو الجاري.