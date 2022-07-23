شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسابقة الدوري المصري الممتاز.. كيف فاز "فاركو" وهزم إنبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق فريق فاركو فوزًا صعبًا على إنبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2021-2022".



وأقيمت مباراة إنبي وفاركو على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وسجل فاركو الهدف الوحيد في المباراة عن طريق أحمد عبدالعزيز "مودي" من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وكانت الدقيقة 81 شهدت حصول حارس فاركو محمد صبحي على البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني للاعتراض على الحكم، ليجبر فريقه على استكمال الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين، ليشارك الحارس الثاني محمد سعيد شيكا.

وبهذه النتيجة، يستعيد فاركو سكة الانتصارات بعد 6 تعادلات وهزيمة واحدة، ليرفع رصيده للنقطة 35 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما يظل في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

ودخل إنبي المباراة بتشكيلة مكونة من: "في حراسة المرمى عبدالعزيز البلعوطي، علي فوزي، أحمد يوسف، إبراهيم يحيى، محمد مرسي، مصطفى شلبي، إبراهيم القاضي، خالد رضا، أحمد العجوز، دينيوبيتر، مصطفى شكشك".

وجاء تشكيل فاركو كالتالي: "في حراسة المرمى محمد صبحي، جيفرسون اينكادا، عبدالله بكري، رامي صبري، أحمد عبدالعزيز "مودي"، عزمي غوما، أحمد محمد "البحراوي"، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، شكري نجيب، أحمد شريف".



بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين وانحصر اللعب في الدقائق الأولى في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 22 أولى الفرص الخطيرة في المباراة عن طريق إنبي بعد تسديدة قوية من أحمد العجوز ولكن مرت الكرة بجانب مرمى فاركو.

ورد فاركو بتسديدة خطيرة في الدقيقة 24 من جيفرسون اينكادا ولكن تصدى حارس إنبي وأبعد الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 41 تدخلت تقنية الفيديو وأقرت بأحقية فاركو في ضربة جزاء بعد عرقلة أحد لاعبيه داخل منطقة جزاء إنبي.

وسدد أحمد عبدالعزيز "مودي" ضربة الجزاء ببراعة، ليعلن عن أولى الأهداف في المباراة، ليتقدم فاركو على إنبي بنتيجة 1-0 في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فاركو على إنبي بهدف دون رد بمسابقة الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 62 كان مصطفى شكشك قريبًا من تسجيل هدف التعادل لإنبي بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 81 حصل الحارس محمد صبحي على البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني للاعتراض على الحكم، ليجبر فريقه فاركو على استكمال الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين، ليشارك الحارس الثاني محمد سعيد شيكا.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط كبير من إنبي في محاولة لاستغلال النقص العددي في صفوف فاركو من أجل إدراك التعادل.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لصالح فاركو بهدف دون رد على إنبي، ليحصد ثلاث نقاط غالية في الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري شهد عدد من التغيرات، بعد إقامة 3 مباريات اليوم الجمعة 22/7/2022 ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، حيث فاز المصري البورسعيدي على سيراميكا 4-1، ليقفز المصري إلى المركز العاشر على جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، في نجح المقاولون في انتزاع 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على المحلة بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليرتفع رصيده إلي 23 نقطة في المركز السادس عشر، بينما احتل فاركو المركز الثامن بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف برصيد 35 نقطة.

واستمر الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.



ونجح فريق فاركو في الفوز على نظيره إنبي بهدف نظيف عن طريق أحمد عبد العزيز "مودي" من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول..

وخطف فريق المقاولون العرب فوزا قاتلا على حساب غزل المحلة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

وفاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.