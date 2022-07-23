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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حطمت الأمريكية سيدني ماكلوجلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز خلال 50.68 ثانية لتتوج بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين السبت.

وحققت فيمكه بول توك الفضية، فيما نالت دليلة محمد البرونزية.

كيف حطمت الأمريكية سيدني ماكلوجلين الرقم القياسي؟



وحطمت ماكلوجلين (22 عاما) رقمها السابق بفارق 0.73 ثانية حين سجلت 51.41 ثانية في نفس مضمار هايوارد فيلد الشهر الماضي لتصبح أول سيدة تكسر حاجز 51 ثانية في هذا السباق.



وهذه المرة السادسة التي يكسر فيها الرقم القياسي في آخر ثلاث سنوات بعد أن صمد رقم الروسية يوليا بتشونكينا 16 عاما.

وفي السياق ذاته، ظهر الأمريكي مايكل نورمان بأداء رائع في منافسات كبرى أخيرا ليتوج بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين اليوم السبت.



وواجه نورمان خيبة أمل في المواسم الأخيرة وكان تحت ضغط كبير في السباق بعد تسجيل أسرع زمن في العالم هذا العام لكنه حافظ على ثباته واجتاز خط النهاية بعد 44.29 ثانية.

وحقق كيراني جيمس من جرينادا الميدالية الفضية مسجلا 44.48 ثانية بينما منح ماتيو هودسون-سميث، المبتلى بالإصابات في الأعوام الأخيرة، البرونزية لبريطانيا وسجل 44.66 ثانية.



وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تستضيفها مدينة يوجين في ولاية أوريجون الأمريكية.

وتقام فعاليات هذه النسخة من 15 إلى 24 يوليو الحالي بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 190 دولة.

ومن بين العديد من النجوم البارزين من مختلف أنحاء العالم، ألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على خمسة نجوم يتوقع أن يتركوا بصمة هائلة في هذه النسخة من البطولة، وهم:

العداءة الكينية فيث كيبيجون: لم تتعرض كيبيجون لأي هزيمة في مختلف السباقات التي خاضتها منذ فوزها بذهبية سباق 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الماضية بطوكيو.

وتطمح كيبيجون إلى إضافة الميدالية الذهبية العالمية لذهبية الأولمبياد علما بأنها توجت بفضية السباق نفسه في النسخة الماضية من بطولة العالم، والتي استضافتها قطر في 2019.

وأحرزت كيبيجون الفضية في 2019 بعد عودتها للسباقات مباشرة عقب حصولها على راحة لمدة 21 شهرا بسبب الحمل والوضع ورعاية مولودها.

وخلال أولمبياد طوكيو 2020، الذي أقيم العام الماضي، أصبحت كيبيجون أول سيدة وثاني رياضية على مستوى الرجال والسيدات تحتفظ باللقب الأولمبي لسباق 1500 متر بعد البريطاني سيباستيان كو.

العداء الأمريكي كريستيان كولمان: ستكون كل الأنظار مسلطة على العداء الأمريكي كولمان في رحلة الدفاع عن لقبه في سباق 100 متر.

وتمثل هذه النسخة أول بطولة كبيرة يخوضها كولملن بعد انتهاء فترة إيقافه التي انتهت العام الماضي، والتي فرضت عليه بسبب تغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف المنشطات.

وحقق كولمان ثامن أفضل زمن للسباق في العام الحالي، ولكن من الصعب استبعاده من دائرة المنافسة على اللقب بعد فوزه بالتصفيات الأمريكية المؤهلة لمونديال القوى.

العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون: قدمت العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون مستويات رائعة في العام الحالي، وسجلت ثالث أفضل زمن لسباق 200 متر خلال التصفيات الجامايكية الشهر الماضي وقطعت مسافة السباق في 21.55 ثانية.

وكانت جاكسون فازت ببرونزية سباق 400 متر في بطولة العالم الماضية عام 2019 كما أحرزت برونزية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو.

وكان فان نيكيريك فاز بذهبية نفس السباق في بطولتي العالم 2015 و2017 لكنه عانى من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة في مونديال 2019 كما خرج من الدور قبل النهائي للسباق في أولمبياد طوكيو.

وحطمت العداءة الأمكريكية سيدني ماكلوجلين الرقم القياسي العالمي المسجل باسمها في سباق 400 متر حواجز، والذي حققته في أولمبياد طوكيو؛ حيث سجلت 51.41 ثانية في السباق بالتصفيات الأمريكية الشهر الماضي.

ولم تتنازل ماكلوجلين عن لقب السباق في أي منافسة خاضتها منذ الفوز بفضية نفس السباق في مونديال 2019.