شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه غانا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم نظيره الغاني في مباراة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022.

وتضم قائمة منتخب الشاطئية كلا من محمد السيد وابراهيم حسن في حراسة المرمي مصطفى سمير ومصطفى أحمد و مصطفى علي

وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي و عبد الرحمن حسن واسماعيل بهجت وحسام باولو.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية عن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب غانا، حيث يقام لقاء الذهاب اليوم 23 يوليو والإياب أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أغسطس المقبل.

وتنص اللائحة على أن يتأهل 7 منتخبات بالإضافة إلى موزمبيق المستضيفة لنهائيات البطولة.