شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافأة للاعبين للفوز على بيراميدز وتصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو النادى الاسماعيلى مكافأة مالية للاعبين حال نجاحهم في تحقيق الفوز على بيراميدز بالمباراة المقبلة بالدوري والمقرر لها مساء الاحد على ستاد الإسماعيلية وذلك لإبعاد الفريق الأصفر عن مراكز الخطر بجدول المسابقة.

وحقق الإسماعيلى فوزاً بهدف دون رد على سموحة في الجولة الـ 24 للمسابقة ثم حقق الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة 25 للدوري.

صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، مكافآت الفوز على سموحة وفيوتشر للاعبين لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة، ولاقى هذا التوجه تقديرا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل وحسنى عبد ربه مدير الكرة وكذلك اللاعبين.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27