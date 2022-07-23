طبيب الأهلى يضع "برنامج تأهيل" محمد شريف من مزق العضلة الضامة

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة برنامج تأهيل محمد شريف مهاجم الفريق الذى يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة والذى يبعده عن الملاعب مدة تزيد عن الشهر.

وتعرض محمد شريف لهذه الاصابة فى مباراة الزمالك بنهائى كأس مصر وإستدعت تغييره فى الدقيقة 25 من المباراة والدفع بزميله حسام حسن مهاجم الفريق الذى تجح فى تسجيل هدف رغم خسارة المارد الاحمر بهدفين .

و يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الجونة بسبب الإصابة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.