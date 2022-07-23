شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء عقد مبابي "المُهين لكرة القدم" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، بشكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية في باريس، لإلغاء تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

كما طالبت رابطة الدوري الإسباني، بإلغاء رفض التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي الذي تملكه قطر من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة.

وطالبت الرابطة في 21 يونيو، بإلغاء القرارات الإدارية بشأن الموافقة على عقد مبابي من قبل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وكذلك رفض المديرية الوطنية للرقابة والإدارة اتخاذ إجراءات بخصوص باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأخبار الفرنسية، نقلا عن مصدر قضائي، تم رفض الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى خلال فترة زمنية أطول.



الخطوة الثانية "المحاكم الأوروبية"

وقال محامي رابطة الدوري الإسباني، خوان برانكو: "كنا نتوقع ذلك، لقد كان استئنافا تقنيا، ما يهم هو الحكم على الأسس الموضوعية"، مضيفا: "لكنه لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023".

وأضاف برانكو: "خطواتنا على المستوى الفرنسي تواجه مقاومة شديدة، فهي مجرد خطوة أولى قبل اللجوء إلى المحاكم الأوروبية في غضون بضعة أشهر".

وأكد برانكو على عدم احترام نادي العاصمة الفرنسية المعايير والمؤشرات المنصوص عليها في لوائح الدوري الفرنسي والمديرية الوطنية للرقابة والإدارة، وكذلك تلك التي تم وضعها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" من خلال قواعد اللعب المالي النظيف.



عقد مبابي مع باريس "إهانة لكرة القدم"

وفي هذا الإطار، قال رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، يعد إهانة لكرة القدم.

وكتب تيباس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديد عقد كيليان مبابي بمبلغ كبير، رغم تكبده خسائر بقيمة 700 مليون يورو في المواسم السابقة، والحصول على فاتورة رواتب تزيد عن 600 مليون يورو، يعد إهانة لكرة القدم".

وختم قائلا: "باريس سان جيرمان أصبح خطيرا على كرة القدم".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع محاولات مكثفة من ناديه لتجديد عقد النجم صاحب الـ23 عاما.