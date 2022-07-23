شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق الكرة معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غدا في الجولة الـ 26 للدورى والتي ستقام علي استاد القاهرة، حيث سيخوض الفريق تدريباته اليوم علي ملعب النادي قبل ان يختار البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق القائمة التي سيخوض بها المباراة والتي من المتوقع ان تشهد بعض الغيابات في مقدمتها أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الفريق واللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، واعلن الثنائي رحيلهما عن الفريق عقب مباراة الأهلي.

فيما تشهد القائمة عودة يوسف أسامة نبيه عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها ، والتي خضع بسببها لبرنامج تأهيل مكثف خلال الأيام الماضية، فيما يستمر سيف فاروق جعفر بعيدا عن المباريات بسبب اصابته في يده.

ويستمر البرتغالي فيريرا في سياسة تصعيده للاعبين الناشئين خلال الموسم الحالي، لسد العجز الذي يعاني منه الفريق حيث يغيب كل من طارق حامد ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

بعيدا عن فريق الكرة قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي واللاعب تقبل العقوبة واحترمها.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك: "حافظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى الذي قدمه للنادي، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة فى مستقبله".

وتابع: "تم خصم 50% من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة موقعة على اللاعب، وهى الأكبر في تاريخ النادي".

كما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن هناك لاعبين تحترمهم الإدارة مثل بن شرقي وأوناجم، فالأول قال أنا مستقبلى يتضرر وليس عندي رغبة بالاستمرار، لكن لن أهرب مثل لاعبين آخرين".

وأضاف أمير مرتضى: "الموضوع اتحسم بالنسبة لكل اللاعبين الذين لن يكونوا معنا بالموسم المقبل، واتفقنا مع أوناجم وبن شرقي أنهم سيغادران خلال أيام".