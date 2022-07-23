شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب موقف اتحاد الكرة من طلب اللعب فى الكونفدرالية قبل التصعيد للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، من الطلب الرسمي الذي قدمه النادي البورسعيدي بخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، وذلك قبل اتخاذ إدارة المصري أي إجراءات تصعيدية لتقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأكد عاطف مبروك نائب رئيس اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادي أن اللجنة أرسلت مؤخرًا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه من خلاله بمشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في النسخة العشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية " الموسم الكروي 2023/2022 " .

واستند النادي المصري في طلبه إلى عدم تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس مصر "الموسم الكروي 2022/2021"، وهو الأمر الذي يحتم على الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة اختيار نفس الفرق المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وحددت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، فترة تلقي طلبات الترشح من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.