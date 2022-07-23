الامارات | رونالدو .. قميص ابنه يثير شائعات عن عودته لريال مدريد بعد رفضه عرضاً سعودياً خيالياً !

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو .. قميص ابنه يثير شائعات عن عودته لريال مدريد بعد رفضه عرضاً سعودياً خيالياً ! والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار قميص ظهر فيه نجل كريستيانو رونالدو تكهنات باحتمال عودة والده إلى ريال مدريد،

وأثارت ملابس ماتيو -نجل رونالدو الأصغر- التكهنات، إذ ارتدى الطفل الصغير قميص ريال مدريد لحضور حفل مع شقيقه الأكبر، في وقت يسعى فيه النجم البرتغالي للرحيل عن مانشستر يونايتد، ويمني النفس بالعودة الصعبة إلى الملكي. وكانت صحيفة "آس" الإسبانية ووسائل إعلامية أخرى، فجرت مفاجأة كبيرة بعدما أكدت أن هناك نادٍ سعودي (دون الكشف عن اسمه) قدم عرضاً بقيمة 300 مليون يورو، للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، بواقع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و125 مليون يورو لرونالدو في الموسم الواحد، و20 مليون يورو لوكيله. وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن كريستيانو رونالدو رفض العرض السعودي المقدم له.

ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد فهو الهداف التاريخي للفريق؛ إذ سجل للفريق 446 هدفًا في 436 مباراة لعبها على مدار 9 سنوات، وحقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني.

إلى ذلك أعلن فريق ألعاب إلكترونية إسباني -مقره في العاصمة مدريد- التعاقد مع النجم البرتغالي بشكل طريف، مشيرا إلى أنها مجرد مزحةونشر الحساب الرسمي لفريق "كاسي إسبورتس" (Case Esports) للألعاب الإلكترونية -على موقع تويتر- صورة مصممة لرونالدو بألوان قميص النادي، وكتب عليها "توقيع جديد، كريستيانو هذا هو فريقك الجديد".

وألحق حساب النادي هذه الصورة بتعليق آخر عليها قال فيه: "كنا نمزح وأنتم تصدقون ذلك". وبعد التغريدة الرئيسية بنحو 40 دقيقة، شارك تغريدة أخرى، فيها مقطع فيديو قصير لرونالدو -خلال مقابلة صحفية سابقة- وهو يقول فيها كلمته الشهيرة عند احتفاله بأهدافه "سيي" (siii)، وعلق عليه مخاطبا رونالدو: "كريستيانو، هل سيصدقون النكتة؟"

وتفاعل مع هذا الإعلان عدد كبير من المتابعين على موقع تويتر، وتقبله بعضهم بطريقة ساخرة، في حين انتقد آخرون استغلال ما يحدث مع رونالدو لجمع أكبر عدد من الإعجابات والمتابعات.

ويأتي هذا الإعلان الساخر من الفريق الإسباني -الذي مديره التنفيذي لاعب ريال مدريد كاسيميو- بعد أيام من انتشار تقارير صحفية تفيد بأن النجم البرتغالي قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويبحث عن ناد أوروبي آخر ينضم إليه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أخرى أن رونالدو عُرض على أندية كبرى، مثل بايرن ميونخ الألماني وتشلسي الإنجليزي، إلا أن هذه الفرق رفضت التعاقد مع قائد المنتخب البرتغالي بسبب عمره الكبير (37 عاما) وراتبه العالي، في الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية من مانشستر يونايتد أو رونالدو بهذا الخصوص.

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