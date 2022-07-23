شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينظم دورة تدريبية ببورسعيد لصقل المدربين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى إقامة دورة تدريبية لصقل المدربين الجدد ، خلال الشهر المقبل .

ومن المقرر إقامة الدورة بورسعيد فى الفترة من 2 الى 6 أغسطس المقبل ، ولن يحق للمدرب بالنزول إلى أرض الملعب في المباراة الا بعد الحصول على الدورة.

حصل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.

ووقع اللاعب العقد الخاص بالمنحة داخل مقر الاتحاد، ومن جانبه قام محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام علي المنتخب المصرى الأول للتايكوندو بشرح برنامج المنحة للاعب، والتي على إثرها قام اللاعب بالتوقيع بعد دراسة العقد مع الشركات التي تقوم برعايته.